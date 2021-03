Augsburg | Kunstsammlungen und Museen öffnen heute wieder

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg öffnen ihre Häuser ab dem morgigen Dienstag, 16. März, wieder für den Publikumsverkehr. Die Wiederöffnung erfolgt auf Basis der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen und Hygienebestimmungen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 in der Stadt Augsburg ist für den Museumsbesuch vorab eine Terminreservierung erforderlich. Derzeit liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 72,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Stand: Montag, 15. März)

„Um die Reservierung für alle möglichst einfach und angenehm zu gestalten, haben wir vergangene Woche ein Online-Reservierungssystem auf unserer Webseite eingerichtet. Das vermeidet lange Wartezeiten und erleichtert uns bei Bedarf auch die Kontaktnachverfolgung“, erläutert Dr. Christof Trepesch, leitender Direktor der Kunstsammlungen und Museen. Führungen und Veranstaltungen können nach wie vor nicht stattfinden.

Kulturreferent Jürgen K. Enninger: „Museen sind Kraftorte zum Auftanken für die erschöpfende Zeit der Pandemie.“

„Museen waren die Ersten, die schließen mussten, nun sind wir froh, dass sie mit als Erste wieder öffnen können“, so Kulturreferent Jürgen K. Enninger. „Als Orte der Begegnung mit Kunst und Kultur sind sie wichtige Kraftorte für die erschöpfende Zeit der Pandemie. Museen machen ein Auftanken möglich, ohne die gesellschaftliche Solidarität in Frage zu stellen. Dafür sorgen die umfassenden Hygienemaßnahmen.“

Mode, Mode, Mode: Drei neue Ausstellungen starten

Mit der Wiederöffnung starten auch drei neue Ausstellungen, die das Thema Mode in den unterschiedlichsten Epochen in den Blick nehmen:

„Dressed for Success. Matthäus Schwarz – Ein Modetagebuch aus dem 16. Jahrhundert“ im Maximilianmuseum

„Um angemessene Kleidung wird gebeten. Mode im Wandel der Zeit von 1770 bis heute“ im Schaezlerpalais

„Johann Heinrich Schüle. Mit Baumwolldruck zum Erfolg“ im Grafischen Kabinett im Höhmannhaus (ab Freitag, 19. März) 1 von 2

Weitere Ausstellungen für 2021 sind bereits in Vorbereitung

Einige vor dem Shutdown Ende Oktober 2020 bereits laufende Ausstellungen wurden verlängert, weitere neue Präsentationen sind für das Jahr 2021 schon in Vorbereitung: Darunter „Lehrer Rembrandt – Der große Maler im Spiegel seiner Schüler“, geplant ab Ende Juli, oder „Stiften gehen! Wie man aus Not eine Tugend macht“ zum 500. Stiftungsjubiläum der Fuggerei ab Ende August.

Kunstverkauf lokaler Kunstschaffender im H2 geht weiter

Auch der vor Weihnachten bereits für wenige Tage gestartete Kunstverkauf im H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast geht nun weiter. Ziel ist es, lokale Kunstschaffende damit in der Krise zu unterstützen.

Online-Reservierungssystem und Hygienemaßnahmen

Nach den Bestimmungen zum Infektionsschutz muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchenden in den Museen eingehalten werden. Um dies zu gewährleisten, kann je nach Größe der Ausstellungsfläche nur eine Mindestzahl an Besuchenden gleichzeitig eingelassen werden. Um möglichst vielen Leuten einen Besuch zu ermöglichen, sind über das Reservierungssystem zu jeder vollen Stunde Zeitfenster von je 60 Minuten festgelegt. Von Dienstag bis Sonntag gibt es damit von 10 bis 17 Uhr sieben reservierbare Zeitfenster. Für das Maximilianmuseum mit der Sonderausstellung „Dressed for Success“ sind jeweils am Donnerstag mit einer Öffnung bis 20 Uhr zusätzlich drei abendliche Zeitfenster eingerichtet. Über das neue Online-Reservierungssystem auf der Website der Kunstsammlungen und Museen (www.kmaugsburg.de/reservierungen), können Besuchende Zeitfenster für das Schaezlerpalais mit dem Grafischen Kabinett und der Neuen Galerie im Höhmannhaus, das Maximilianmuseum, das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, sowie das Römerlager im Zeughaus buchen. Die Farbgebung im System zeigt an, ob noch ausreichend Plätze verfügbar sind (grün), nur noch wenige Plätze frei sind (gelb) oder ob das Zeitfenster schon voll ist (rot).

Buchungsbestätigung mit Code berechtigt zu Ticketkauf

Um die Reservierung durchzuführen, werden die Besuchenden gebeten, ihre Kontaktdaten anzugeben. Diese sind notwendig, um bei Bedarf die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung zu garantieren. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt und richten sich nach den allgemein geltenden Datenschutzbestimmungen. Personen aus einem Haushalt und Begleitpersonen können eine gemeinsame Anmeldung nutzen. Es müssen jedoch alle Personen (ab 6 Jahren) namentlich angegeben werden. Per Mail erhält jeder Reservierende eine Buchungsbestätigung mit einem Zugangscode zugesandt. Dieser Code – in ausgedruckter oder digitaler Form – ist unbedingt erforderlich, um vor Ort an der Museumskasse ein Ticket zu erwerben. Auch für die beiden kostenfreien Ausstellungen in der Neuen Galerie im Höhmannhaus (Fotokunst „Collaborations“ von Stephan Reusse) und im Grafischen Kabinett (Ausstellung zum 300. Geburtstag von Johann Heinrich Schüle) ist die Reservierung eines Zeitfensters zusammen mit dem Schaezlerpalais notwendig. Falls die Besuchenden ihr Zeitfenster nicht wahrnehmen können, steht ihnen die Möglichkeit einer Online-Stornierung mit Löschung aller Daten zur Verfügung.

Brechthaus und Mozart-Haus über Regio reservieren

Brechthaus und Leopold-Mozart-Haus öffnen ebenfalls am morgigen Dienstag. Für diese beiden Museen, deren Betrieb die Regio Augsburg Tourismus verantwortet, kann ein Zeitfenster über die Webseite der Region reserviert werden.