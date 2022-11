Am Samstag (19.11.2022) wurde der Polizei gegen 18:30 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße gemeldet. Vor Ort konnten ein 30-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau festgestellt werden.

Diese hatten im Drogeriemarkt Parfums im hohen dreistelligen Bereich entwendet. Im Pkw der Beiden konnte im Anschluss noch weiteres Diebesgut im niedrigen vierstelligen Bereich, sowie Waffen, wie ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock, aufgefunden werden.

Da beide Personen über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurde durch die Staatsanwaltschaft die Vorführung der beiden beantragt. Sie wurden noch am Wochenende dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ die Haftbefehle und setzte sie in Vollzug.

Die beiden müssen sich nun unter anderem wegen Ladendiebstahls und Vergehen nach dem Waffengesetz verantworten.

