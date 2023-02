Augsburg-Lechhausen | 83-Jähriger wird Opfer eines Trickdiebstahls

Am Dienstag (21.02.2023) kam es gegen 09:45 Uhr in der Neuburger Straße (im Bereich der 220er Hausnummern) zu einem Trickdiebstahl. Ein 83-jähriger Mann hob zunächst Geld in einer Bank ab.

Als er auf einem Parkplatz in seinen Pkw einsteigen wollte wurde er durch eine unbekannte Person berührt die sich sofort wieder entfernte. Hierauf kam eine weitere Person auf den Mann zu und erklärte, dass dessen Jacke nun verschmutzt sei. Der Unbekannte half dem 83-Jährigen im Anschluss den Schmutz zu entfernen. Hierbei entwendete der Unbekannte das Geld aus der Jacke des 83-Jährigen. Den Diebstahl bemerkte der Mann jedoch erst auf dem Weg nach Hause. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Der Täter kann durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

ca. 165 cm groß und er trug eine dunkle Jacke.

Der Täter, der den Mann anrempelte, konnte nicht beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

