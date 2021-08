Augsburg-Lechhausen | Betrunkener greift Ordnungsdienst an

Gestern Abend, gegen 20:40 Uhr, kam es in der Radetzkystraße bei einer Kontrolle durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Augsburg zu einem tätlichen Angriff und letztendlich zur Gewahrsamnahme des Angreifers.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes führten gerade eine Jugendkontrolle in der dortigen Parkanlage durch, als ein 33-Jähriger demonstrativ vor diesen an einen Baum urinierte. Bei der anschließenden Kontrolle des provokativen Wildpinklers, ging dieser unvermittelt auf einen der Mitarbeiter los in dem er diesen schubste und anschließend packen wollte. Der 33-Jährige konnte zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei festgehalten werden.