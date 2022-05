Augsburg-Lechhausen | Falscher Bankmitarbeiter: Nach Festnahme in Haft

Am Mittwoch (04.05.2022) erhielt eine 85-jährige Augsburgerin in den Abendstunden einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der sich nach ihrem Geldbestand im Wohnhaus erkundigte.

Nachdem die Seniorin zunächst die Fragen beantwortete, wurde sie kurz darauf aufgrund des ungewöhnlichen Anrufes und vor allem der ungewöhnlichen Anrufuhrzeit stutzig und vertraute sich einer Nachbarin an, die umgehend die Polizei verständigte. Im Umfeld des Wohnhauses konnte schließlich ein 26-Jähriger in Begleitung einer 18-jährigen Frau ausgemacht werden, die sich auffällig verhielten. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den jungen Mann und er wurde zusammen mit seiner Begleiterin vorläufig festgenommen. Der 26-Jährige kommt ersten Ermittlungen nach für drei weitere gleichgelagerte Delikte in Betracht.

Der Festgenommene wurde am Donnerstag (05.05.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl u.a. wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs erließ und in Vollzug setzte. Die junge Frau wurde noch am selben Tag entlassen, der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

