Augsburg-Lechhausen | Licht aus – Schlauch weg

Leichte Panik überfiel einen 69-jährigen Autofahrer gestern als er um 22.15 Uhr sein Fahrzeug an einer Tankstelle in der Neuburger Straße betanken wollte.

Nachdem er den Schlauch bereits in den Tankstutzen gesteckt hatte, ging plötzlich das Licht in der Tankstelle aus. Als er deswegen in Richtung Verkaufsraum lief, war dieser bereits verschlossen. Entsprechende Versuche u. a. durch Klopfen auf sich aufmerksam zu machen, wurden vom Personal nicht bemerkt. Also ging der 69-Jährige unverrichteter Dinge zurück zu seinem Auto und fuhr weiter.

Allerdings hatte er vergessen den Tankschlauch an die Tanksäule zurückzustecken, was zur Folge hatte, dass die Zapfpistole beim Losfahren abriss. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro – ohne dabei einen einzigen Liter getankt zu haben.