Am gestrigen Donnerstagabend gegen 22:25 Uhr kam es zu einem tätlichen Angriff in einem Mehrparteienhaus in der Bülowstraße, Ecke Schillstraße. Nachdem ein 45-jähriger Bewohner feststellte, dass der Strom in seiner Wohnung ausgefallen war, begab er sich zum Stromkasten in den ebenfalls dunklen Keller.

Dort wurde er plötzlich von mehreren Unbekannten angegriffen und im Bereich des Kopfes und Oberkörper verletzt. Bevor die Unbekannten zur Flucht ansetzten, entwendeten sie noch ein Handy, welches der Geschädigte bei sich trug. Nachbarn, welche aufgrund des Lärms auf den Vorfall aufmerksam wurden, konnten noch vier Personen in Richtung Hans-Böckler-Straße davonrennen sehen.

Der 45-Jährige kam mit etlichen Platzwunden am Kopf, sowie Prellungen am Oberkörper ins Uniklinikum Augsburg, konnte dieses aber nach Behandlung bereits wieder verlassen.

Laut Zeugen, handelte es sich bei den Unbekannten um vier Männer, welche dunkel gekleidet und maskiert waren. Sie waren zwischen 170-185 cm groß und circa 25-30 Jahre alt. Einer der Männer trug ein längeres Holzstück bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.