Augsburg-Lechhausen | Polizei sucht Exhibitionisten mit rotem Schirm

Eine 23-Jährige bemerkte am Dienstag, um 06:35 Uhr, an der Blücherstraße, Ecke Friesenstraße, einen Fußgänger, welcher sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Nachdem er entdeckt wurde, ging der unbekannte Mann zügig in Richtung Neuburger Straße davon.

Der Mann führte einen roten Regenschirm mit sich, war etwa 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank und trug eine blaue Jeans sowie ein dunkelblaues T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.