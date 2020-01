Am 01.01.2020 gegen 05:00 Uhr begab sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Augsburg Ost in die Waterloostraße, um Ermittlungen im Rahmen einer Unfallflucht durchzuführen.

Als ein 45-Jähriger, welcher sich am Erdgeschossfenster seiner Wohnung befand, zur Verkehrsunfallflucht befragt wurde, spuckte dieser unvermittelt einem 33-jährigen Polizisten ins Gesicht und beleidigte die Streifenbesatzung. Daraufhin wurde der Mann in seiner Wohnung aufgesucht.

In der Wohnung versuchte der 45-jährige den beiden Beamten einen Kopfstoß zu verpassen, was diese unterbinden konnten. Der aggressive Mann wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Die beiden Beamten blieben unverletzt.

