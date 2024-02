Lechhausen – Am Samstagabend (03.02.2024), gegen 20:45 Uhr, stieg ein 33-Jähriger stark alkoholisiert in die Straßenbahnlinie 1 in Richtung Lechhausen und setzte sich neben eine 21-Jährige. Dabei berührte er die junge Frau am Oberschenkel. Ihr 20-jähriger Begleiter versuchte den 33-Jährigen von dieser wegzuziehen. Der 33-Jährige schlug dem 20-Jährigen daraufhin mit der Hand ins Gesicht und verletzte diesen am Auge.

An der Haltestelle „Schlößle“ stieg der betrunkene Mann aus, pöbelte die dortigen Passanten an und bremste mehrere Autofahrer aus. Beim Eintreffen der Polizeistreife zeigte sich der 33-Jährige aggressiv und uneinsichtig. Da weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,5 Promille.