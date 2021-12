Augsburg-Lechhausen | Streit führt zu großem Polizei- und Feuerwehreinsatz

Am Samstagabend eskalierte ein Streit in Augsburg-Lechhausen. Ein großer Polizei- und Feuerwehreinsatz war die Folge.

Am Samstagabend mussten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einer Pension in der Neuburger Straße im Stadtteil Lechhausen ausrücken. Gegen 19:10 Uhr waren von dort ein Streit und ein Zimmerbrand gemeldet worden.

Nach ersten Angaben der Polizei war der Streit in den Wohnräumen des Hauses eskaliert, dabei wurden auch Gegenstände aus den Fenstern auf die viel befahrene Straße geworfen. Die Neuburger Straße musste für die Zeit des Einsatzes und der Aufräumarbeiten bis ca. 21:30 Uhr gesperrt werden. Zudem brannte es aus bisher unbekannten Gründen in einem der Zimmer, was den Einsatz der Feuerwehr notwendig machte.

Augenscheinlich mehrere Festnahmen

Wie die Polizei berichtet, war es vor Ort zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter größeren Gruppen gekommen. Die Einsatzkräfte des Einsatzzuges der Polizei mussten mit Schutzkleidung und Helmen vorgehen. Mehrere Personen wurden augenscheinlich von den Beamten in Gewahrsam genommen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zum Sachschaden und Brandursache konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.