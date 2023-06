Augsburg Lechhausen | Unfallflucht in Waschanlage

Am vergangenen Freitag (09.06.2023) verursachte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer einen Unfall in einer Waschanlage in der Meraner Straße und flüchtete anschließend.

Gegen 12.00 Uhr befuhr der 20-Jährige zunächst die Einfahrt der Waschanlage. Offenbar überlegte er es sich dann anders und rangierte mit seinem Pkw, um die Waschanlage wieder rückwärts zu verlassen. Hierbei fuhr er gegen den Schrankenpfosten und entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Mitarbeiter beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Der 20-Jährige konnte wenig später durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung auf einem Parkplatz festgestellt werden.

Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.