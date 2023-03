Augsburg-Lechhausen | Zwei Polizeibeamte von 60-Jährigem dienstunfähig geschlagen

Am gestrigen Donnerstag (16.03.2023) griff ein 60-Jähriger bei einem Einsatz wegen einer Streitigkeit zwei Polizeibeamte unvermittelt an. Beide wurden dabei mittelschwer verletzt.

Gegen 11.00 Uhr wurde der Polizei eine Streitigkeit in der Klausstraße zwischen einem 60-Jährigen und dessen Nachbarn mitgeteilt. Beim Eintreffen wollten eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter zunächst den genauen Sachverhalt abklären. Hierzu suchten sie den 60-Jährigen an dessen Wohnung auf.

Der 60-Jährige zeigte sich bereits von Anfang an äußerst aggressiv. Als die Beamten nach dem Ausweis des 60-Jährigen fragten, ergriff er einen Schlaggegenstand und ging damit unvermittelt auf die Beamten los. Er schlug dabei mehrfach auf die Köpfe der Beamten ein. Dadurch erlitt der Polizeibeamte eine Platzwunde über dem Auge sowie weitere Verletzungen am Kopf. Die Polizeibeamtin wurde ebenfalls erheblich am Kopf verletzt. Die beiden Beamten wurden anschließend im Uniklinikum Augsburg behandelt und konnten das Krankenhaus im Anschluss wieder verlassen. Sie konnten ihren Dienst jedoch nicht mehr fortsetzen.

Der 60-Jährige wurde im weiteren Verlauf von weiteren hinzugerufenen Einsatzkräften festgenommen und leistete hier erneut Widerstand. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei die Wohnung des 60-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

