Der Augsburger Christkindlesmarkt ist einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Wegen seiner Renaissancekulisse – dem monumentalen Rathaus, dem Perlachturm, dem Neuen Bau und dem UNESCO-Welterbe Augustusbrunnen – gehört er sicher auch zu den ganz besonders romantischen. Nachdem der seit dem 15. Jahrhundert bekannte Weihnachtsmarkt zuletzt wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, kann er im Advent 2022 wieder stattfinden.

Die Eröffnung am Montag, 21. November (Beginn 18 Uhr), wird gleich mal mit dem traditionellen Augsburger Engelesspiel gefeiert. Dass Augsburgs Stadtzentrum im Advent 2022 dank des Christkindlesmarktes wieder zum leuchtenden Publikumsmagneten wird, ist für Tourismuschef Götz Beck ein willkommenes „Vorweihnachtsgeschenk“. Beck: „Der Christkindlesmarkt ist eines der großen Zugpferde im Augsburg-Tourismus – und gerade in der Vorweihnachtszeit ein gern gesehener Faktor für die Belebung der Innenstadt.“

Darüber hinaus, so Beck, kommt es gerade Ende 2022 sehr gelegen, dass das Rathaus, der Perlachturm und auch der Neue Bau an der Nordseite des Rathausplatzes buchstäblich in ein gutes Licht gerückt werden: Ganz nebenbei wird das leuchtende Renaissanceensemble damit quasi zur „Werbebande“ für das 2023 anstehende Jubiläumsjahr des Architekten dieser Bauten – des Augsburger Stadtwerkmeisters Elias Holl. Vor 450 Jahren war der geniale Baumeister im Augsburger Ulrichsviertel geboren worden. Die Stadt ehrt ihn durch eine Ausstellung der Kunstsammlungen Augsburg: „Elias Holl 1573 –1546“. Die Holl- Schau wird vom 16. Juni bis zum 17. September 2023 im Maximilianmuseum Augsburg zu sehen sein.