Augsburg leuchtet – warum sich ein Stadtbesuch trotz Corona lohnt! | Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe Dezember 2020

Die Adventszeit ist seit jeher eine Zeit der Gemütlichkeit und Heimeligkeit. Das und den damit verbundenen Adventszauber kann uns nicht einmal Corona nehmen. Und was gehört zur Adventszeit mit dazu? Natürlich Lichter!

Lichter gibt es trotz Corona in der Augsburger Innenstadt und in vielen Stadtteilzentren sowie erstmals auch in der Frauentorstraße im Domviertel. Und zwar schöner und vielfältiger als sonst. Entdeckt die zusätzlichen Fassadenilluminationen am Königsbau, beim Maximilianmuseum, an der Annakirche beim Martin-Luther-Platz sowie in der Annastraße Unter dem Bogen. Auch die Augsburger Kronleuchter hängen wieder über den Altstadtbächen und im Kö-Park. Außerdem gibt es auf dem Rathausplatz in der Nähe unseres Weihnachtsbaums strahlende Engelsflügel als Selfiepoint für leuchtende Grüße aus Augsburg. Denn Licht spendet nicht nur Sicherheit, sondern auch Freude und Zuversicht.

In den letzten Wochen hieß es immer wieder, man solle die Kontakte auf ein Minimum beschränken. Aber passt das überhaupt zu der festlichen Adventsstimmung in der Innenstadt? Ja passt es, wenn wir uns alle an die Bestimmungen halten. Denn trotz aller gebotenen Vorsicht dürfen wir das Überleben der Innenstädte und Quartiere nicht aus unseren Augen verlieren. Sie sind der Anker unseres sozialen Zusammenhalts und sorgen für Leben in den Städten. Nach Corona sichern diese ein vielfältiges und lebendiges Stadterlebnis. Doch ohne Gastro und vor allem auch den lokalen Einzelhandel wird es das nicht mehr geben können. Wie wir das verhindern können?

Schaut nach lokalen Online-Angeboten und versucht vielleicht dadurch einen Kauf bei einer großen Online-Plattform zu ersetzen

Fragt die Verkäufer, was Kinder in diesem Jahr wirklich zu Weihnachten wollen

Fragt die Profis, welche Brille oder welcher Pullover wirklich zu euch passen

Kauft Gemüse aus der Region auf dem Stadtmarkt an der frischen Luft

Zeigt euch solidarisch mit den Händlern vor Ort. Online-Vergleichsportale mögen praktisch sein, aber berücksichtigen oft nicht die stationären lokalen Angebote, die oft auch günstiger sein können.

Ein Beispiel dafür ist sicherlich auch das Designkaufhaus „Zwischenzeit“ (Link: www.augsburg-city.de/zwischenzeit). In der Annastraße 16 in Augsburg könnt ihr regionale, upgecycelte bzw. fair produzierte Angebote entdecken – von Schmuck über Mode bis hin zu besonderen Papeteriegeschenken, Plüschtieren und individuellen Lebensmittelkreationen. Alle 15 Jungunternehmer zeigen hier gemeinsam, wie facettenreich Augsburg ist und welche tollen und nachhaltigen Produkte es hier gibt.

Wer sich nicht festlegen will, kann auch in diesem Jahr Gastronomie, Handel und Kultur mit einem Augsburg City Gutschein (Link: www.augsburg-city.de/gutschein) unterstützen. Ein Geschenk, das in über 120 Augsburger Geschäften und Einrichtungen einlösbar ist.

Und wer sich selber etwas Gutes tun will, sollte den Augsburg City – Adventskalender (www.augsburg-city.de/adventskalender) nicht verpassen, hinter dem euch mehr als 50 Preise aus Augsburg im Gesamtwert von über 3000 Euro erwarten.

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht euch

Ekkehard Schmölz

Leiter Augsburg Marketing

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, so dass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.