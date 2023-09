Durch einen aufmerksamen Passanten wurden heute in den frühen Morgenstunden gegen 05.56 Uhr die Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber zu einem Brand in die Alfred-Nobel-Straße gerufen. Laut Mitteiler brenne hier eine an der Fassade angebrachte Leuchtreklame.

Bild: BF Augsburg Bild: BF Augsburg

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort konnte ein in Vollbrand stehendes „O“ festgestellt werden. Für die Brandbekämfpung wurde ein Löschrohr über die Drehleiter vorgenommen. Durch das gezielte und schnelle Ablöschen konnte weiterer Schaden verhindert werden. Nach abschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester oder eine Ausbreitung des Brandes in die Isolierung des Gebäudes konnte die Einsatzstelle verlassen werden.