Augsburg | Linie 6 wird nach Gleisschaden ab Dienstag wieder fahren

Die Reparatur des Gleisschadens an der Linie 6 in der Prinzstraße dauert bis voraussichtlich einschließlich Montag, 20. Juli. Ab Dienstag, 21. Juli wird die Strecke wieder freigegeben werden können.

Vor einer Woche hatte sich auf der Strecke der Straßenbahnlinie 6 in der Prinzstraße über der Kaufbachbrücke ein Schienenpaar angehoben. Ursache waren Temperaturunterschiede zwischen dem Brückenbauwerk und dem Schienenstahl. Die Gleisbefestigung hat dem dadurch entstandenen Druck nicht standgehalten. Für die Reparatur des beschädigten Gleisabschnitts mussten zunächst zwei Spezialtröge angefertigt und antransportiert werden. Im Bereich von Brücken liegen die Schienen in speziellen Befestigungen und werden eingegossen. Dazu sind besondere Vorrichtungen und Vergussmaterialien nötig.

Bis zur Inbetriebnahme am 21. Juli wird die Linie 6 durch Busse (B6) ersetzt. Weil an der Kaufbachbrücke die Prinzstraße auch für den Verkehr in beiden Richtungen gesperrt ist, fahren die Ersatzbusse zwischen Hochschule und Schwaben Center (Nachtbushaltestelle) über die Friedbergerstraße mit den Haltestellen „Th.- Wiedemann-Straße“ und „Localbahn“. Die Haltestelle „Textilmuseum“ ist mit der Buslinie 36 angebunden. Umstieg auf den B6 ist an der Haltestelle Schwabencenter möglich.