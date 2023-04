Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden heute Nachmittag zu einem nicht alltäglichen Einsatz in Augsburg-Oberhausen gerufen.

Bereits die Alarmmeldung deutete auf eine besondere Einsatzlage hin. So hieß es hierbei: „Person eingeklemmt in Fenstergitter!“ Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort stellte sich folgende Lage dar: Ein Mann mittleren Alters wollte aufgrund des Verlustes seines Wohnungsschlüssels über einen Fahrradständer in ein offenstehendes Fenster seiner Wohnung gelangen. Hierbei brach er aber mit dem Bein durch die bereits betagte Konstruktion des Fahrradständers.

Zwei Damen wurden auf diesen Umstand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr, da er sich selbst nicht mehr aus dieser Zwangslage befreien konnte. Mit Rettungsschere und Spreizer wurde der Bereich um das Bein des Mannes vorsichtig erweitert, um ihn aus dieser misslichen Lage befreien zu können. Nach einer ambulanten Untersuchung durch den Rettungsdienst konnte die Einsatzstelle an den Mieter und Hausmeister übergeben werden.

