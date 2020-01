Am Montag gegen 23.00 Uhr eskalierte ein Streit im Lochgäßchen. Ein 52-Jähriger griff dabei unvermittelt eine 20-Jährige an, die ihre Mutter in seiner Wohnung abholen wollte. Er zog an deren Schal, sodass sie kurzzeitig schlecht Luft bekam. Als deren Mutter dazwischen ging, griff der Mann zu einem Küchenmesser und bedrohte damit die Tochter.

Diese konnte ihm das Messer aus der Hand schlagen und flüchtete mit einer Begleiterin in Richtung Haltestelle Fuggerei. Der Mann verfolgte die Frauen mit einem weiteren Küchenmesser, drohte damit und beleidigte diese lautstark. Er ließ offenbar erst von diesen ab, als er das Martinshorn der zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreifen hörte.

Der 52-Jährige konnte kurz darauf von mehreren Einsatzkräften in seiner Wohnung festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Aus diesem Grund verbrachte er die Nacht im Polizeiarrest. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt. Nach bisherigen Ermittlungen drohte der Mann lediglich mit seinem Messer und setzte es nicht aktiv gegen Menschen ein.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.