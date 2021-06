Augsburg | Mann rastet in Straßenbahn aus und geht mit kaputter Flasche auf Fahrgast los

Symbolbild

Als er in der Straßenbahn einen 31-Jährigen erblickte, beleidigte er diesen mehrfach auf Englisch und ging mit der abgeschlagenen Flasche auf ihn zu. Hierbei vollführte er nach Angaben des Betroffenen auch Stichbewegungen, denen der 31-Jährige jedoch ausweichen konnte.

An der Haltestelle Jakobertor stiegen beide Beteiligte, zusammen mit ihren Begleitern aus. Nach einem kurzen Gespräch flüchtete der Täter. Der 27-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später durch die Polizei ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Beleidigung, Bedrohung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung verantworten.

Zeugen des Vorfalls, die sich z.B. in der Straßenbahn oder an den betroffenen Haltestellen befanden, werden gebeten sich mit der PI Augsburg Mitte in Verbindung zu setzen: 0821/323-2110.