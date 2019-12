Augsburg Marketing zieht am Ende des Jahres Bilanz und blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Bewährte Veranstaltungen sowie Serviceangebote bekamen im zweiten Geschäftsjahr viel positives Feedback und neue Projekte unterstützten Augsburg Marketing bei seiner Aufgabe, die Attraktivität der Stadt weiter zu steigern.

Das Jahresende steht vor der Tür und das Team von Augsburg Marketing blickt auf ein insgesamt sehr gelungenes Jahr zurück. Egal, ob Themen wie der Augsburg-City Gutschein, die Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklungen oder Veranstaltungen wie die Sommernächte oder die Light Nights – Augsburg Marketing hat erfolgreich Bewährtes erhalten und Neues gewagt.

Neu waren unter anderem die Light Nights, die Ende Oktober ein äußerst positives Echo bei den Augsburgern selbst sowie in allen Medien hervorgerufen haben. Ebenso gelungen: Bayerns größtes Stadtfest, die Augsburger Sommernächte, die von den Besuchern durchweg als die besten Sommernächte überhaupt bezeichnet wurden.

Neben den großen Veranstaltungen setzte Augsburg Marketing 2019 auch auf kleine Kulturveranstaltungen, um das familienfreundliche Angebot der Stadt abzurunden. Erstmalig fand zur Weihnachtszeit ein Klassik für Kinder-Konzert statt und die fantasievoll gestalten Play Me, I’m Yours-Klaviere begeisterten im September nicht nur die Passanten. Denn die Klaviere wurden nach der Veranstaltung zugunsten des Fördervereins Kinderchancen Augsburg für einen guten Zweck versteigert und erfreuen jetzt ihre neuen Besitzer. Zusätzlich zu seinen eigenen Veranstaltungen stand Augsburg Marketing auch Vereinen oder Aktionsgemeinschaften bei der Planung und Umsetzung von Aktionen zur Seite und unterstützt diese aktiv, wie zum Beispiel beim Bäckergassen-Straßenfest 2019.

Gemeinsam für eine starke Stadt

Augsburg Marketing, welches erst 2017 gegründet wurde, hat in seinem zweiten Geschäftsjahr weiter deutlich an Stärke und Effizienz gewonnen. Verantwortlich hierfür ist unter anderem Ekkehard Schmölz, der Leiter von Augsburg Marketing: „Neben den Themen Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung und Veranstaltungen besetzen wir seit diesem Jahr auch das Kulturmarketing und können somit alle strategischen und operativen Maßnahmen unter unserem Dach bündeln – und für alle Akteure in der Stadt als Ansprechpartner dienen. Unser Ziel ist es, die Innenstadt langfristig weiter zu stärken und die Kunden- und Besucherfrequenz zu steigern. Um das zu erreichen, haben wir tolle Partner innerhalb der Stadt und unseren Förderverein an unserer Seite, für deren Unterstützung ich mich im Namen des ganzen Teams herzlich bedanken möchte. Und natürlich blicke ich auch 2020 auf eine starke attraktiv für Klein und Groß bleibt.“

Eine Maßnahme um dies zu erreichen, ist die Förderung der Innenstadt- und Einzelhandelsentwicklung durch verschiedene Serviceangebote von Augsburg Marketing. Seit Ende 2018 gibt es in der Fußgängerzone das kostenlose Augsburg City WLAN, mit dem man jederzeit auf dem Onlineportal augsburg-city.de das vielfältige Angebot der Innenstadt

entdecken kann und neue Inspirationen für Kultur, Freizeit, Genuss und Shopping findet. Wer bereits einen erfolgreichen Shopping-Tag in der City hinter sich hat, kann mit Shop & Drop ein deutschlandweit einmaliges Angebot nutzen und sich seine Einkäufe kostenlos innerhalb des Stadtgebietes nach Hause liefern lassen. Shop & Drop ist ein Leitprojekt zur Mobilitätswende, von dem der innerstädtische Einzelhandel profitieren soll. Augsburg Marketing hat sich dieses Themas angenommen und mit Boxbote einen lokalen Lieferservice als Partner gefunden, der von der Idee sofort begeistert war. Seit dem Start im Oktober wurden schon hunderte Einkäufe klimafreundlich mit dem Lastenrad ausgeliefert.

Augsburg Marketing leistet damit laut Eva Weber, 2. Bürgermeisterin und Wirtschaftsreferentin der Stadt Augsburg einen wesentlichen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt: „Wir müssen Innenstädte neu denken – und dafür Kopplungen generieren und Dinge auch mal anders machen als bislang. Dazu gehören Konzepte wie Shop & Drop, das kostenfreie Augsburg City WLAN und ebenso die kostenlose City-Zone im Nahverkehr rund um den Königsplatz ab Januar 2020. Die Innenstadt ist ein wichtiger Schlüsselfaktor für die weitere Entwicklung Augsburgs und wenn diese langfristig attraktiv bleiben soll, müssen Mehrwerte für alle Besucher der Innenstadt geschaffen werden. Augsburg Marketing wurde gegründet, um diese Aufgabe aktiv anzugehen. Genau das hat das Team in diesem Jahr geschafft.“