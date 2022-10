Am Donnerstag (20.10.2022) wurde eine Streife gegen 22:50 Uhr am

Herkulesbrunnen in der Maximilianstraße auf eine zunächst nicht ansprechbare

Person aufmerksam.

Der 21-Jährige konnte durch die Streife und den hinzugerufenen

Rettungsdienst geweckt werden und schlug daraufhin ohne Vorwarnung auf einen der

Beamten ein. Der Beamte konnte die Schläge abwehren, der 21-Jährige musste zur

Unterbindung weiterer Schläge fixiert und gefesselt werden. Der Mann wurde in

Gewahrsam genommen und im Anschluss in den Arrest verbracht. In den

Arresträumen sollte der 21-Jährige durchsucht werden, wogegen sich dieser massiv

wehrte. Dabei trat er einem anderen Beamten massiv gegen den Kopf. Der Beamte

wurde durch den Tritt kurzfristig ohnmächtig und musste im Uniklinikum behandelt

werden, konnte danach zwar wieder entlassen werden, war allerdings nicht mehr

dienstfähig.

Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen Widerstand, tätlichem Angriff und

Körperverletzung ermittelt.

