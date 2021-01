Augsburg | Mehrere Unfallfluchten: Zeugensuche

– Am gestrigen Donnerstag (21.01.2021), stellte eine Fahrzeugbesitzerin an ihrem schwarzen 1er BMW einen Schaden im hinteren linken Bereich fest. Das Fahrzeug hatte sie zwischen 08.00 Uhr und 18.30 Uhr in der Grünerstraße Ecke Stiermannstraße geparkt. Der unbekannte Unfallflüchtige hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW touchiert. Der Schachschaden wird mit 800 Euro beziffert.

Mögliche Unfallzeugen melden sich bitte bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Oberhausen – Ein geparkter silberner Opel Corsa war zwischen dem 19.01.2021, 20.00 Uhr und dem 21.01.2021, 11.00 Uhr, in der Äußeren Uferstraße Höhe Hausnummer 107 abgestellt worden. Bei Rückkehr zum Fahrzeug konnte ein Streifschaden am linken Radkasten festgestellt werden. Der Streifschaden wurde auf circa 1.000 Euro geschätzt. Der derzeit unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ermittlungen wurden durch die örtlich zuständige Inspektion aufgenommen.

Hinweise zur Unfallflucht bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Lechhausen – Am 21.01.2021, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer die Schillstraße, als ihm auf Höhe Hausnummer 6 ein Pkw entgegenkam. Beide Fahrzeuge stießen im Vorbeifahren mit den Außenspiegeln aneinander. Der linke Außenspiegel des roten VW wurde durch das ungewollte Aufeinandertreffen beschädigt.

Der Unfallgegner war mit einem schwarzen Kombi unterwegs und fuhr im Anschluss ohne anzuhalten davon. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert.

Hinweise auf den unfallflüchtigen Kombi bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

Lechhausen – In den frühen Morgenstunden des 21.01.2021, um 06.20 Uhr, befuhr eine Pedelec-Fahrerin die Kurt-Schuhmacher-Straße Höhe Hausnummer 64. Unmittelbar vor der 30-jährigen Zweiradfahrerin fuhr ein BMW so knapp aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn, dass ein Ausweichen nicht mehr möglich war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste das Pedelec so stark abgebremst werden, dass die Frau zu Boden stürzte und sich Verletzungen an der Hand und dem Knie zuzog. Der unfallflüchtige BMW entfernte sich in Richtung Meraner Straße und kümmerte sich nicht um die Verletzte. Der Pkw wurde laut Angaben der Radfahrerin von einer männlichen Person geführt. Trotz der Verletzungen konnte die 30-Jährige noch zu ihrer nahegelegenen Arbeitsstelle fahren und begab sich von dort aus ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Hinweise zur Unfallflucht bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.