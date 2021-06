Augsburg | Motorradfahrer kollidiert mit drei wartenden Fahrzeugen und wird lebensgefährlich verletzt

Gestern gegen 16:40 Uhr bog ein 35-jähriger Motorradfahrer in Oberhausen mit seiner Suzuki von der Donauwörther Straße nach rechts in die Dieselstraße ab und beschleunigte nach Angaben mehrerer Zeugen unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich kurzzeitig stark.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit drei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam schwerstverletzt auf der Fahrbahn an einem Verkehrszeichen zum Liegen. Ein Notarzt brachte den Kradfahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uniklinik Augsburg. Alle Fahrzeuginsassen der drei beschädigten Autos überstanden den Unfall unverletzt. Die Schadenshöhe am totalbeschädigten Motorrad sowie an den drei weiteren Unfallfahrzeugen wird auf insgesamt mindestens 30.000 Euro geschätzt.