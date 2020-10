Augsburg | Mutmaßlicher Königsplatz-Schläger stellt sich

Am 12.01.2020, gegen 05:15 Uhr, kam es im videoüberwachten Bereich des Augsburger Königsplatzes zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Dabei schlug der abgebildete Mann einem Geschädigten unvermittelt mit einem Teleskopschlagstock ins Gesicht und fügte diesem dadurch massive Verletzungen zu. Nach der Tat flüchtete der Angreifer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige meldete sich am 06.10.2020 in Begleitung seines Rechtsanwalts bei der Polizei Augsburg Mitte und machte in Anwesenheit der sachbearbeitenden Staatsanwältin Angaben zum Tatvorwurf. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 19-jährigen gebürtigen Augsburger.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der vorläufig festgenommene 19- Jährige am 07.10.2020 wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.