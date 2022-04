Augsburg | Neue Fernwärmeleitung wird verlegt – Schillstraße bis Ende Juli gesperrt

Vom 25. April bis voraussichtlich Ende Juli werden in der Schillstraße in dem Bereich zwischen Hausnummer 134 und dem Bayernkolleg neue Fernwärmerohre verlegt. Während der Arbeiten ist die Schillstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Baumaßnahme ist in drei Baufelder unterteilt, so dass der Supermarkt immer über den Norden oder Süden erreichbar und die jeweilige Zufahrt für die Anlieger gegeben ist. Es wird eine Umleitungsstrecke über die Dr.-Schmelzing-Straße eingerichtet, damit der Durchgangsverkehr in die Firnhaberau weiter fließen kann. Nach dem Ende der Leitungsarbeiten wird die Straßenoberfläche wiederhergestellt.

Änderungen bei den Buslinien

Während der Sperrung werden die Busse der Linien 22 und 93 durch die Dr. Schmelzing-Straße geleitet. Um die Neuburger Straße zu entlasten und die Pünktlichkeit zu gewährleisten, endet die Buslinie 44 an der Haltestelle „Hammerschmiede P+R“, die Haltestellen „Albrecht-Dürer-Straße“ und „Am Gründland“ der Linie 22 können nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle „Albrecht-Dürer-Straße“ für die Linie 44 eingerichtet. Bei der Linie 44 werden die Haltestellen „Dr.-Schmelzing-Straße“ und „Hammerschmiede“ nicht bedient. Diese werden jedoch weiterhin von der Linie 23 angefahren.