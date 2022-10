Am Sonntag (16.10.2022) wurde in der Donauwörther Straße Höhe Hausnummer 6 gegen 01:10 Uhr eine bewusstlose 41-jährige männliche Person mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Die Person wurde aufgrund der Verletzung in das Uniklinikum Augsburg verbracht und konnte bis jetzt noch nicht zu den Umständen befragt werden.

Aktuell prüft die Polizei, wie es zu den Verletzungen gekommen ist (Sturz- bzw. Unfallgeschehen oder unbekannte Straftat). Aufgrund dessen werden Zeugen gesucht, welche Angaben machen können, was die Person in der Zeit von Samstag (15.10.2022) 22:30 Uhr bis zur Auffindezeit um 01:10 Uhr am Sonntag gemacht hat.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

