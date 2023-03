Am Montag (20.03.2023), gegen 17:00 Uhr, trat ein 29-Jähriger am P+R Parkplatz in der Biberbachstraße gegen mehrere Außenspiegel dort geparkter Fahrzeuge. Ein Zeuge konnte dies beobachten und rief die Polizei.

Kurz darauf zeigte sich der 29-Jährige an einer nahegelegenen Tankstelle unsittlich gegenüber zwei weiblichen Personen, die sich dort aufhielten und lief im Anschluss zu Fuß auf der Straße weiter.

Beim Eintreffen der Streife ignorierte der Mann die Anweisungen der Polizeibeamten und verhielt sich sehr unkooperativ, so dass er fixiert und auf die Dienststelle gebracht wurde.

Da der Mann sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Am P+R Parkplatz konnte nur noch ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt werden, die weiteren wurden womöglich zwischenzeitlich durch die Besitzer entfernt.

Weitere Zeugen oder Geschädigte werden deshalb gebeten, sich unter der Tel. 0821/323 2510 zu melden.

