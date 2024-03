Augsburg-Oberhausen | Feuerwehr rettet sechs Personen bei großem Einsatz aus verrauchter Wohnung

In der Nacht auf den Donnerstag wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen gegen 02.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung in die Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen gerufen. Laut Mitteiler „rieche es nach Rauch, und man hört Leute schreien“. Bei der ersten Lageerkundung der eingetroffenen Einsatzkräfte konnte eine massive Verrauchung des Treppenraumes und Flures im ersten Obergeschoss festgestellt werden.

Zwei Trupps unter Atemschutz drangen mit dem ersten Löschrohr in den völlig verrauchten Bereich des 1. Obergeschosses vor, um den Brandherd zu lokalisieren und eventuelle Menschenrettungen durchzuführen. Parallel hierzu wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz in die darüber liegenden Geschosse beordert, um auch hier die Lage zu erkunden und Menschenrettungen durchzuführen. Menschenrettungen waren aus den darüber liegenden Geschossen aufgrund der massiven Verrauchung zu diesem Zeitpunkt nicht durch den Treppenraum möglich. Insgesamt wurden sechs Personen aus dem Brandobjekt gerettet, fünf Personen davon über die Drehleiter, eine weitere Person im

Verlauf über das inzwischen durch Lüftungsmaßnahmen rauchfreie Treppenhaus. Die eingesetzten Trupps im ersten Obergeschoss hatten zwischenzeitlich den Brandherd in einer Wohnung lokalisiert und die Brandbekämpfung aufgenommen. Aufgrund der komplexen Lage und massiven Rauchentwicklung im Gebäude wurden weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, und der Freiwilligen Feuerwehr Kriegshaber nachgefordert. Zur Versorgung der betroffenen Mieter war der Rettungsdienst ebenfalls mit vier Rettungswägen, Notarzt und dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort.

Eine weibliche Person musste aufgrund der massiven Rauchgasintoxikation in das Krankenhaus transportiert werden. Weitere betroffene Personen wurden im Großraumrettungswagen der Berufsfeuerwehr betreut. Nach Abschluss der akuten Brandbekämpfung wurden sämtliche Wohnungen und der Aufzug des Mehrfamilienhauses auf Rauch und Feuer untersucht und ggf. belüftet. Die Polizei unterstütze die Maßnahmen der Feuerwehr ebenfalls mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Nach dem Kommando „Feuer aus, Nachlöscharbeiten beendet“ wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.

