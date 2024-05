Am frühen Mittwoch, den 01. Mai 2024, gegen 00:05 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwillige Feuerwehren aus Oberhausen alarmiert und zur Wiesenstraße gerufen. Nach Angaben eines Anrufers war aus einer Wohnung im Erdgeschoss ein lauter Knall zu hören gewesen, begleitet von einer massiven Rauch- und Staubentwicklung.

Bereits während der Anfahrt verdichteten sich die Hinweise auf eine Verpuffung in der betroffenen Wohnung. Beim Eintreffen der Rettungskräfte vor Ort war eine starke Rauchentwicklung in der Erdgeschosswohnung festzustellen. Ein männlicher Bewohner, der schwer verletzt war, wurde vom ersten Rettungswagen versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Murnau geflogen.

Verpuffung offenbar absichtlich herbeigeführt

Nach ersten Informationen der Polizei hat der Bewohnerdie Verpuffung offenbar absichtlich herbeigeführt. Parallel zur medizinischen Versorgung des Verletzten wurde ein Löschangriff in der Brandwohnung vorbereitet und durchgeführt.

Drei weitere Bewohner leicht verletzt

Das Mehrfamilienhaus wurde bereits von der Polizei evakuiert, da durch die Detonation und Rauchentwicklung drei Personen leicht verletzt wurden, wovon eine ins Krankenhaus gebracht wurde.

Neben der Brandbekämpfung und der Suche nach weiteren Personen in der betroffenen Wohnung wurde das Treppenhaus und angrenzende Bereiche durchsucht und kontrolliert. Spezialisten der Stadtwerke Augsburg unterstützten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort, um ein mögliches Gasleck auszuschließen.

Nachdem die letzten Glutnester gelöscht und ein Hochleistungslüfter eingesetzt worden waren, konnte die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe beginnen.

Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Augsburg, FFW Augsburg-Oberhausen, die Polizei, der Rettungsdienst und die Stadtwerke mit Großaufgebot. Noch in der Nacht hat der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Die Anfahrt und Aufstellung der Einsatzfahrzeuge war vor Ort wegen der beengten und zugeparkten Straßen augenscheinlich schwierig. Der Feuerwehreinsatz

dauerte rund 2 Stunden.

