Augsburg-Oberhausen | Motorradfahrer flüchtet vor Kontrolle

Am Sonntag gegen 02.50 Uhr stellte eine Polizeistreife im Bereich der Tankstelle an der Stuttgarter Straße überlaute Motorengeräusche fest. Das war in dieser Nacht kein Einzelfall, denn eine große Anzahl an Autos samt Besitzern hielt sich in diesem Bereich bereits seit geraumer Zeit auf und beschäftigte dadurch mehrmals die Einsatzkräfte.

Der Verursacher für den Lärm stand kurz darauf fest, als ein Motocross-Fahrer an den Beamten vorbeifuhr. An seinem Fahrzeug war zudem kein Kennzeichen angebracht. Als die Beamten ihn zur Verkehrskontrolle anhalten wollten, flüchtete er in Richtung stadteinwärts. In der Donauwörther Straße wendete er und fuhr mit mehr als 100 km/h wieder über die Stuttgarter Straße in Richtung der Tankstelle. Im dortigen Bereich fuhr er über einen Grünstreifen durch eine Menschenansammlung auf das Tankstellenareal und von dort wieder in Richtung Donauwörther Straße. Dort bog der Fahrer in einen Gehweg ein, stürzte von seinem Gefährt, rappelte sich wieder auf und setzte sein Fahrt fort. Dabei touchierte und beschädigte er einen Streifenwagen. Im Laufe der weiteren Fahrt bog der Mann von der Donauwörther Straße in die Schönbachstraße ein und stürzte erneut. Wiederum setzte er sich auf sein Motorrad und fuhr über die Klärwerkstraße in die Wertachauen. Er wechselte an der Autobahnbrücke auf die Ostseite des Lechs, wo sich in der Hammerschmiede seine Spur verlor.

Im Laufe des heutigen Vormittags wurde ein Tatverdächtiger samt dem in Frage kommenden Motorrad ermittelt. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Das Motorrad wurde sichergestellt. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder selber gefährdet wurden, sich unter Tel. 0821/323-2610 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.