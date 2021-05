Augsburg-Oberhausen | Raubüberfall auf 52-Jährige an Haltestelle

Eine 52-jährige Frau wurde am heutigen Tag, dem 28.05.2021, in den frühen Morgenstunden gegen 04:50 Uhr an der Donauwörter Straße auf Höhe der 210er- Hausnummern an der Haltestelle „Alpenhof“ von zwei unbekannten Männern überfallen.

Die Männer schlugen unvermittelt auf die Frau ein und entwendeten die Handtasche ihres Opfers. Die beiden Täter flohen schließlich in Richtung Innenstadt (südliche Richtung) und überquerten hierbei die Donauwörtherstraße, wobei einer der beiden Täter nach Angaben der Frau fast von einem Auto erfasst worden wäre. Nachdem die beiden ein zweites Mal die Donauwörther Straße überquert hatten, entfernten sie sich in einer Seitenstraße in westliche Richtung. Die Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt und noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, normale Gestalt und einer der beiden Täter trug eine auffällige gelbe Jacke. Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder den Tatverdächtigen machen können, und der Fahrzeugführer, vor dem die beiden flüchtenden Täter die Straße querten, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg unter der 0821/323 3810 zu melden.