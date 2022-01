Augsburg-Oberhausen | Renitenter Ladendieb im Arrest gelandet

Sehr beharrlich und renitent hat sich ein 30-jähriger Augsburger am gestrigen Samstag im Ortsteil Oberhausen gezeigt. Zunächst wurde er um 14.30 Uhr bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Donauwörther Straße erwischt.

Er zeigte sich bereits hier sehr aggressiv. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen

Wert von knapp 0,7 Promille. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurde der Mann

zunächst entlassen.

Wenig später gegen 15.15 Uhr betrat er jedoch eine Tankstelle in Oberhausen, bei der

er bereits Hausverbot hatte und ohne wie vorgeschrieben eine Maske zu tragen.

Darauf angesprochen, beleidigte der 30-Jährige die Tankstellenmitarbeiterin und

zeigte sich sehr uneinsichtig. Auch den Anweisungen und dem ausgesprochenen

Platzverweis der zwischenzeitlich eingetroffenen Streife leistete der Mann mittlerweile

mit knapp über 0,8 Promille keine Folge.

Aufgrund der Unbelehrbarkeit war davon auszugehen, dass der Mann weitere

Straftaten begehen würde und er wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Dieser wurde durch den zuständigen Bereitschaftsrichter beim Amtsgericht Augsburg bestätigt.

Bei der Verbringung in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und der dort auf Anordnung

der Staatsanwaltschaft erfolgten Blutentnahme leistete der Mann massiven Widerstand. Er konnte nur durch mehrere Polizeibeamte fixiert und in eine Zelle verbracht werden. Verletzt wurde hierbei niemand.

Gegen den Augsburger wird nun wegen verschiedener Delikte, darunter Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ermittelt.

