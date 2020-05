Augsburg-Oberhausen | Rollerfahrer lässt sein Gefährt bei Flucht vor der Polizei zurück

Gestern gegen 11.15 Uhr sollte ein Rollerfahrer im Bereich der Ahornerstr./Äußere Uferstraße kontrolliert werden, nachdem dieser auf dem Fußweg umher fuhr. Nachdem der Fahrer kurz angehalten hatte, flüchtete er über die Schönbachstraße in die Weiherstraße.

Hierbei nahm er dann offenbar eine Linkskurve in zu weitem Bogen und streifte dabei einen geparkten Opel am Außenspiegel, wobei Sachschaden in Höhe über 300 Euro entstand. In der Hoferstraße wurde der Rollerfahrer kurzfristig aus den Augen verloren, konnte dann aber von einer anderen Polizeistreife wieder gesichtet werden. Aufgrund einer Baustelle konnte die Streife dem über die Flurstraße Flüchtigen nicht weiter folgen. Bei einer Absuche konnte dann der zurückgelassene Roller in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden, der Fahrer konnte flüchten. Recherchen über das Kennzeichen brachten die Beamten auch nicht weiter. Der letzte Fahrzeughalter hatte den Roller vor rund zwei Wochen weiterverkauft, allerdings ohne Vertrag an eine namentlich unbekannte Person. Im Helmfach des zurückgelassenen Rollers wurden der getragene Rollerhelm und ein Mundschutz aufgefunden und sichergestellt. Der Fahrer des blauen Rollers der Marke „Rex“ ist ca. 20 Jahre alt, schlank und hatte eine schwarze Pilotenbrille auf, er trug mattschwarzen Halbschalenhelm.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.