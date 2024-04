Am gestrigen Sonntag (31.03.2024), gegen 21.30 Uhr, löste ein 48-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Auslöser war eine Spielzeugwaffe.

Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit kam es vor einem Anwesen in der Lortzingstraße zwischen dem 48-Jährigen, einer 55-Jährigen und dem 54-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf zückte der 48-Jährige eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe. Anschließend bedrohte er die 55-Jährige sowie den 54-Jährigen. Die Polizei wurde daraufhin verständigt und fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifen an. Einsatzkräfte konnten den 48-Jährigen in unmittelbarer Nähe des Anwesens antreffen und widerstandslos festnehmen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung die täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe.

Der 48-Jährige hat durch sein Handeln nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Die Polizei weist deshalb nochmals darauf hin, dass beim öffentlichen Umgang mit nicht eindeutig erkennbaren Spielzeugwaffen eine Gefahr für alle Beteiligten besteht.

