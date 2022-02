Augsburg-Oberhausen | Strassenbahn-Fahrer grundlos angegriffen

Am 31.01.2022 gegen 21:45 Uhr stieg ein 48-jähriger Mann in der Donauwörther Straße in die Straßenbahn ein, lief zur Fahrerkabine und schrie den Fahrer lautstark und ohne erkennbaren Grund an.

Im Verlauf der darauffolgenden verbalen Auseinandersetzung traktierte er den Fahrer mit Händen und Füßen. Der Fahrer schaffte es schließlich die Türe zu seiner Kabine zu verschließen, woraufhin der Täter flüchtete. Der Trambahnführer wurde anschließend zur Untersuchung hinsichtlich der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die mittlerweile hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Täter im Rahmen der Fahndung feststellen und kontrollieren. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

