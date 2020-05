Augsburg-Oberhausen | Transporter in Flammen – Donauwörther Straße gesperrt

Am Dienstag wurde die Berufsfeuerwehr gegen 12:00 Uhr in die Donauwörther Straße alarmiert. Ein Transporter war in Brand geraten. Unglücklicherweise befand sich das Fahrzeug in einem Innenhof zwischen mehreren Gebäuden.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug im Vollbrand, konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und somit eine Beschädigung oder Überspringen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Lediglich ein Nahe parkender Pkw und einige Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Angrenzende Wohnungen wurden auf Verrauchung kontrolliert, Verletzte gab es keine. Die Donauwörther Straße war für die Einsatzdauer von ca. 45 Minuten stadteinwärts gesperrt.

