Heute Nacht (11.07.2022) kurz nach 01.30 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem schwarz blauen BMX-Rad von Gersthofen kommend in Richtung Augsburg auf dem kombinierten Fuß/Radweg auf der linken Seite fahrender Weise unterwegs.

Ungefähr in der Mitte des Feldes zwischen der Römerstraße und dem Media Markt überholte der 16-Jährige einen Fußgänger. Als er an diesem vorbeifuhr, stieß ihn der Unbekannte vom Rad und nahm sich dieses. Als der Jugendliche sein Fahrrad im Wert von ca. 150 Euro zurückholen wollte, zog der Unbekannte ein Klappmesser oder ähnliches und richtete dieses in Richtung des Geschädigten. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Media Markt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief im Anschluss ohne Erfolg.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

ca. 20 – 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß und schlank, orientalisches Aussehen, sprach deutsch mit ausländischem Akzent und war bekleidet mit einer Strickjacke.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

