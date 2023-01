In der Zeit von Dienstag (17.01.2023) auf Donnerstag (19.01.2023) 10:00 Uhr wurde in ein Haus in der Schönbachstraße (im Bereich der 120er Hausnummern) eingebrochen. Eine bislang unbekannte Person verschaffte sich Zutritt in das Objekt und durchsuchte dieses nach Wertgegenständen.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird nach aktuellem Ermittlungsstand auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg bittet Zeugen und Personen die Im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei unter der 0821/323-3810 zu melden.

