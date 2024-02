Am Donnerstag (08.02.2024) kam es in der Stadtberger Straße in Augsburg-Pfersee zu einem Unfall zwischen einer 50-jährigen Autofahrerin und einem 12-jährigen Jungen. Der 12-Jährige wurde hierbei schwer verletzt.

Gegen 07.15 Uhr überquerte der 12-Jährige unvermittelt die Straße, um die heranfahrende Straßenbahn zu erreichen. Trotz einer Vollbremsung konnte die 50-Jährige, die in stadteinwärtige Richtung unterwegs war, einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 12-jährige Junge wurde hierbei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.