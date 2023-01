Am Donnerstag (19.01.2023) kam es gegen 16:00 Uhr in der Koboldstraße (Im Bereich der 40er Hausnummern) zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Personen.

Eine 74-jährige Frau sprach einen Mann auf der Straße an, ob dieser ihr helfen könne ihre Einkäufe in ihre Wohnung zu tragen. Die bislang unbekannte Person stimmte zu und erklärte zugleich, dass er ein Polizeibeamter sei, der gerade eben an der Wohnung der Frau einen Einbrecher festgenommen habe. Im Anschluss fragte der Mann nach, ob der Schmuck der Frau noch vorhanden ist. Hierbei erschien plötzlich ein zweiter Mann an der Wohnung. Während der erste Mann die Frau ablenkte, entwendete der zweite Mann Schmuck und Bargeld der Frau. Im Anschluss entfernten sich beide Männer in unbekannte Richtung.

Der entstandene Diebstahlsschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Mann 1: männlich, circa 180 cm groß, 40 Jahre alt und kräftig. Er sprach mit einem schwäbischen Akzent. Er trug eine dunkle Stoffjacke, eine dunkle Jeans, sowie dunkle Schuhe.

Mann 2: männlich, circa 160 cm groß, 40 Jahre alt und schlank. Er hatte zurückgekämmte Haare mit einem Scheitel und einen Bart. Er trug eine blaue kurze Jacke, sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen und Personen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

