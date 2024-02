Augsburg-Pfersee | Mann entblößt sich in Grünanlage

Bereits am Freitag (23.02.2024) entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in einer Grünanlage in der Hessenbachstraße.

Gegen 12.15 Uhr saß eine Passantin auf einer Bank und bemerkte den Mann, als er ihr gegenüber, sein Glied entblößte. Nachdem die Passantin aufstand, flüchtete der Mann in Richtung Luitpoldbrücke. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem bislang unbekannten Mann verlief negativ.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm, 30 Jahre, kräftige Statur

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

