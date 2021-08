Augsburg – Pfersee | Mann schlägt mit Hammer auf geparkte Fahrzeuge ein

Gestern, gegen 23:20 Uhr, teilten mehrere Zeugen einen Mann mit, welcher im Grasigen Weg mit einem Hammer auf mehrere geparkte Fahrzeuge einschlug.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der 41-jährige Mann kurzzeitig, konnte jedoch eingeholt werden. Da sich der 41-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er im Anschluss in das Bezirkskrankenhaus verbracht. Vor Ort konnten an sechs geparkten Fahrzeugen eine eingeschlagene Windschutzscheibe festgestellt werden. Der 41-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.