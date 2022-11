Wer für sein Büro oder sein Geschäft einen einzigartigen Hingucker sucht, mit einem Instrument eine soziale Einrichtung unterstützen oder einfach nur ein Teil des Augsburger Kunst- und Kulturprojekts Play Me, I’m Yours zu sich nach Hause holen möchte, kann sich auch in diesem Jahr eines der Klaviere ersteigern.

Ab 17. November stehen sieben der diesjährigen Klaviere zu Gunsten des Förderverein Kinderchancen Augsburg e. V. zur Versteigerung. Bei den gebrauchten Klavieren handelt es sich um einzigartig gestaltete Ausstellungsstücke, die nicht in einem einwandfreien Zustand und nur noch teilweise bespielbar sind. Die Online-Versteigerung beginnt Donnerstag, 17. November um 20 Uhr auf Ebay für Charity.

Die Links zu den einzelnen Auktionen (Freischaltung 17. November um 20 Uhr) sowie weitere Informationen zu den einzelnen Klavieren und Transportkosten auf augsburg-city.de/pmiy.

Der Erlös geht an den Förderverein Kinderchancen Augsburg e. V., ein Projekt der Stadt Augsburg. Dieses ermöglicht es Kindern durch niederschwellige und unkomplizierte Maßnahmen mit anderen Kindern aus sozial und wirtschaftlich besser gestellten Familien gleichzuziehen. Es handelt sich hierbei um ein unbürokratisches Projekt, das sich mit allen Hilfen direkt an den Bedürfnissen des Kindes orientiert.

Bildunterschrift: Das Klavier „Leben, Lieben, Leichtigkeit“ ist eines von sieben Play Me- Klavieren, das dieses Jahr zur Versteigerung steht.