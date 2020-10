Augsburg | Play Me, I’m Yours-Klaviere werden für guten Zweck versteigert

Das Kunst– und Kulturprojekt „Play Me, I’m Yours“ hat in diesem Jahr die Passanten besonders erfreut, war es doch eine der wenigen Möglichkeiten für alle, Kultur und Kunst trotz Corona zu erleben und sogar selbst mitzumachen. Jetzt können sich alle Fans Play Me, I’m Yours nach Hause oder sogar ins Büro holen, denn sechs der diesjährigen Klaviere werden ab Donnerstag, dem 29. Oktober zu Gunsten des Födervereins Kinderchancen Augsburg versteigert.

Play Me, I’m Yours ist ein Kunst- und Kulturprojekt, das jedes Jahr mehrere Wochen lang die Augsburger mit seinen einzigartigen Klavieren erfreut. Sechs der außergewöhnlichen Kunstobjekte aus diesem Jahr kommen jetzt unter den Hammer und können bei Ebay Charity ersteigert werden. Start der Aktion ist Donnerstag, der 29. Oktober um 20 Uhr, die Auktion endet am 8. November. Bei den Klavieren handelt es sich um einzigartige Kunstobjekte, die für die Aktion Play Me, I’m Yours von Menschen aus Augsburg gestaltet wurden und verschiedene Ideen wie Heimat, Umweltschutz oder Architektur thematisieren. Auch wenn es sich bei den gebrauchten Klavieren um Kunstobjekte in nicht einwandfreiem Zustand handelt, sind diese bespielbar – und auf jeden Fall ein Hingucker oder auch ein Eisbrecher, die jeden Workshop mit den Kollegen mit Sicherheit beleben.

Der Erlös geht an den Förderverein Kinderchancen Augsburg, ein Projekt der Stadt Augsburg. Dieses ermöglicht es Kindern durch niederschwellige und unkomplizierte Maßnahmen mit anderen Kindern aus sozial und wirtschaftlich besser gestellten Familien gleichzuziehen. Es handelt sich hierbei um ein unbürokratisches Projekt, das sich mit allen Hilfen direkt an den Bedürfnissen des Kindes orientiert.

Die Links zu den einzelnen Auktionen sowie weitere Informationen zu den einzelnen Klavieren und Transportkosten sind ab Donnerstag, 29. Oktober um 20 Uhr unter www.augsburg-city.de/pmiy zu finden.