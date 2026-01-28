Augsburg: Polizei Stoppt Alkoholfahrt eines Autofahrers mit 0,48 Promille in Oberhausen

Am Dienstag, den 27.01.2026, stoppte die Polizei in Augsburg einen 52-jährigen Autofahrer, der in der Donauwörther Straße unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

Autofahrer trinkt während der Fahrt

Gegen 16.15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, dass der Mann während der Fahrt offenbar Alkohol konsumierte. Die Beamten entschieden sich daher dazu, das Fahrzeug anzuhalten.

Atemalkoholtest bestätigt Alkoholeinfluss

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Aufgrund dieses Ergebnisses wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel von den Beamten sichergestellt.

Deutscher Staatsbürger betroffen

Der 52-jährige Autofahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, musste wegen des Vorfalls die Fahrt beenden.