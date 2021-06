Augsburg | Rücksichtsloser Radler fährt Ordnungsdienst-Mitarbeiter über den Haufen

Gestern führte der Ordnungsdienst der Stadt Augsburg an der Amagasaki-Allee (beim Glaspalast) eine Fahrradkontrolle mit Schwerpunkt „Geisterradler“ durch. Gegen 10.40 Uhr war ein Radfahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem dortigen Radweg unterwegs und sollte deswegen von einem der Ordnungsdienst-Mitarbeiter angehalten werden.

Statt sein Tempo sichtbar zu verringern und anzuhalten, fuhr der Mann direkt auf den Kontrolleur zu und prallte mit ihm zusammen. Der Geschädigte stürzte dabei zu Boden und zog sich schwerere und schmerzliche Gesichtsverletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Radfahrer ließ sein Fahrrad an der Unfallstelle zurück und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Otto-Lindenmeyer-Straße.Anhand der guten Beschreibung und anderen Auffälligkeiten konnte der Radfahrer identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen werde. Der 53-Jährige zeigte sich zwar unkooperativ, räumte aber den Vorfall selbst ein.Gegen den Mann wird jetzt u.a. wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.Gesucht werden nun Verkehrsteilnehmer, die den Unfall möglicherweise auch wahrgenommen haben. Ebenfalls Passanten, die von dem Radfahrer aufgrund seiner Fahrweise evtl. gefährdet wurden.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.