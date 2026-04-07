Augsburg: Sachbeschädigungen in der Innenstadt – Polizei ermittelt gegen zwei Männer
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Augsburg: Sachbeschädigungen in der Innenstadt – Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Nacht von Dienstag, dem 7. April 2026, kam es im Bereich Plärrer zu mehreren Sachbeschädigungen. Zwischen 02:00 Uhr und 02:40 Uhr traten zwei Männer an mehreren geparkten Autos die Außenspiegel ab, warfen Baustellenschilder um und beschädigten Leihfahrräder sowie Mülltonnen.

Sachschäden im niedrigen vierstelligen Bereich

Der durch die Vandalismus-Aktion entstandene Gesamtschaden bewegt sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei konnte die beiden Männer vor Ort feststellen und sprach Platzverweise gegen sie aus. Gegen die Männer, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die zuständigen Behörden in Augsburg haben die Ermittlungen aufgenommen, um den Vorfall umfassend aufzuklären. Ziel ist es, die beiden Tatverdächtigen zur Verantwortung zu ziehen und weitere Maßnahmen einzuleiten, um solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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