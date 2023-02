Am Samstag (04.02.2023) kam es gegen 05.00 Uhr auf einem Parkplatz

in der Riedinger Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen

zwei jungen Männern, in deren Folge der 21-jährige Beteiligte den 19-Jährigen mit einer Glasflasche ins Gesicht schlug.

Als dieser zurückschlagen wollte, verfehlte er sein Gegenüber. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Der 21-Jährige, den nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet, war mit rund 1,4 Promille alkoholisiert.

Ein Alkoholtest bei dem 19-Jährigen, der sich wegen einer versuchten

Körperverletzung verantworten muss, ergab einen Wert von rund 1,5 Promille.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.