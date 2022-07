Dienstagnacht gegen 01.50 Uhr, wurde eine 57-jährige Frau im Bereich Grottenau / Kennedyplatz, die dort im Rahmen ihres Security-Dienstes unterwegs war, von einem zunächst unbekannten Mann angesprochen.

Im weiteren Verlauf wurde der Mann zudringlicher und forderte die Geschädigte zum Geschlechtsverkehr auf. Nachdem diese sich weigerte, schlug ihr der Täter ins Gesicht, wobei sich die 57-Jährige diverse Verletzungen zuzog, die später ärztlich behandelt werden mussten. Als sich die Geschädigte daraufhin entfernte, ging ihr der Mann nach und es kam zu weiteren Schlägen, wobei die Frau zu Boden ging. Der Mann begrapschte die Frau sodann unsittlich unter der Bekleidung im Brustbereich und stellte eindeutige sexuelle Forderungen. In diesem Moment wurde ein vorbeifahrender Autofahrer auf die Situation aufmerksam, hielt an und ging zusammen mit seinem Beifahrer dazwischen.

Der Täter entfernte sich kurzfristig, kam dann aber wieder zurück und wurde von den beiden Helfern bis zum Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizeistreife festgehalten.

Der 23-jährige somalisch/äthiopische Täter wurde vorläufig festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Die noch in der Nacht verständigte Jour-Staatsanwältin ordnete daraufhin die Vorführung des 23-Jährigen beim Ermittlungsrichter an.

Dank der Zivilcourage der beiden vorbeikommenden Helfer (18-jähriger Syrer und 24-jähriger Deutscher mit türkischen Wurzeln) konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

Sextäter sitzt in U-Haft

Der Täter wurde inzwischen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der 23-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Kripo sucht nach zwei Zeugen

Wie mittlerweile bekannt wurde, gab es zwei männliche Zeugen, die bereits in der



Fuggerstraße den Vorfall mitbekommen haben und deren Beobachtungen für die



polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung sein könnten.



Bei einem Zeugen handelt es sich um einen Taxifahrer. Der zweite Zeuge soll ein



Passant gewesen sein, der sogar noch aktiv in das Geschehen eingriff und danach



weiterging. Es kam in beiden Fällen zu einem verbalen Kontakt zwischen dem Täter



und den Zeugen.

Beide Personen werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizei Augsburg



unter Tel. 0821/323-3810 zu melden.

